Griezmann quiere definir su futuro antes de jugar el Mundial

Antoine Griezmann quiere disputar el Mundial Rusia 2018 solo pensando en su selección y no sobre cuál será su nuevo destino. Por eso, se ha propuesto definir lo más pronto posible su futuro. En una entrevista concedida al diario francés L'Équipe, el delantero del Atlético de Madrid aseguró que su idea es ir a la Copa del Mundo "con la mente despejada".

"Mi futuro se decidirá antes del Mundial. Quiero ir a Rusia con la mente despejada. Creo que eso es lo que todo el mundo quiere. No es tanto la cuestión de saber dónde jugaré, que puede ser algo aburrido, sino el hecho de que te llamen para preguntarte qué piensas de esto y de aquello y qué quieres", explicó Antoine Griezmann.

"Le he dicho a mi hermana que, me quede o no me quede (en el equipo 'colchonero'), se tendrá que decidir antes (de ir al Mundial)", agregó el atacante galo.

Barcelona lo espera

¿Cuál será el destino de Antoine Griezmann? Los medios españoles aseguran que su próximo equipo sería el Barza. De hecho, hace poco su novia Erika Choperena fue vista buscando departamentos en la ciudad de Barcelona, situación que alimentó mucho más la sospecha de que la próxima temporada el francés defenderá la camiseta del elenco catalán.