Gonzalo Plata, integrante del primer plantel de Valladolid, fue protagonista de un accidente de tránsito en España. Por fortuna, no hubo víctimas mortales, pero sí heridos; además, de daños materiales. Unas horas después del escándalo que involucra al jugador ecuatoriano, habló uno de los grandes afectados: Víctor Calvo, el taxista.

En una charla con Radio Marca, el hombre de 41 años recordó lo que ocurrió instantes previos a la colisión: “Vi el morro del Mercedes blanco, que venía súper rapidísimo y ya supe que me iba a dar”. Entonces, tras el choque, Calvo solamente pensó en la mujer que iba como pasajera y a la que había recogido minutos antes.

“Solo pude preguntar a la chica cómo estaba. Hacía mucho frío, yo iba en manga corta porque siempre voy en el coche así, con la calefacción”, narró. El taxista, con 23 años en este oficio, también sintió gran preocupación por las consecuencias de este tipo de incidentes. Sin embargo, recibió noticias alentadoras.

“Hay una testigo a la que también le pregunté por lo que había pasado. Yo estaba preocupado por cómo iba a demostrar que había pasado yo en verde y él en rojo. La chica me dijo que vio que iba a más de 85 por hora y que se había saltado el semáforo. Eso me tranquilizó”, agregó Víctor, que reconoció que ha tenido mucha suerte tras el accidente.

“Hemos tenido mucha suerte. El impacto está en la puerta de detrás de mí. Si ese impacto me da a mí en la puerta, no sé qué hubiera pasado. Y si la chica se sube en la otra puerta y no en diagonal a mí...tampoco. El impacto fue brutal. Venía muy rápido el chico y ni frenó. He vuelto a nacer”, admitió.

Conversó con el futbolista ecuatoriano

Víctor Calvo tuvo un contacto breve con Gonzalo Plata. En primera instancia, el club español pidió disculpas al conductor, luego intercedió para que el ecuatoriano charle con el hombre, quien se negó a escuchar al deportista.

“Ayer me llamaron del Real Valladolid y se disculparon. Me dijeron que el chico quería hablar conmigo. Yo no tenía muchas ganas, pero hablé con él y simplemente le dije que eso no se puede hacer. A mí no me pertenece darle una reprimenda”, sentenció.