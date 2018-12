'Pity' Martínez se culpa por la vergonzosa eliminación de River Plate

Pasó de "el Pity Martínez, que loco que está…" a "el Pity Martínez, que mal que pateás". El volante argentino, Gonzalo Martínez, vivió un lamentablemente momento al desperdiciar el penal que pudo haber significado la victoria de River Plate sobre Al Ain por el Mundial de clubes 2018. A los 24' del complemento, Milton Casco robó una pelota en una mala salida del Al Ain y Ahmad lo bajó dentro del área, siendo cobrada esta acción desde los 12 pasos, la cual el 'Pity' finalmente no pudo convertir en gol.

River quedó eliminado y ahora solo podrá pelear por el 3° puesto de este campeonato, borrando ligeramente la sonrisa de los hinchas 'Millonarios'. Martínez habló sobre este suceso e hizo un mea culpa: “Creo que hicimos un buen partido. Por ahí en fases puntuales no supimos marcar o tuvimos problemas. No concretamos todas las ocasiones que tuvimos de gol. Es más duro para mí. Me siento responsable y me hago cargo. Me gusta convertir siempre pero hoy no se dio", señaló.

“Pero no hay excusas. Por ahí en los detalles no estuvimos finos y eso no nos permitió ganar el partido. Luego en los penales, nuestro arquero tuvo oportunidades para tapar, pero fueron adentro. Los penales son así”, añadió el mendocino que podría disputar su último encuentro con River cuando se defina el 3° puesto ya que fue vendido al Atlanta United de la MLS para la siguiente temporada.

Mira las declaraciones del 'Pity'

