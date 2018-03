Gonzalo Higuaín: "Quiero disfrutar y hacer disfrutar con Argentina en el Mundial"

Gonzalo Higuaín, pinta para ser el referente de área para Argentina y más aún previo a los partidos amistoso ante Italia este 23 y el 27 ante España. El "Pipita" de la Juventus está confiado y va con todo hacia sus anhelos.

"Mi idea es disfrutar, pero también hacer disfrutar. Es lo más lindo del fútbol. Pero lo malo de este deporte que metiste goles en siete partidos y al octavo no la metés y no servís más. Yo ya estoy acostumbrado. Siempre trato de disfrutar. Los que no me quieren, me van a tener que seguir aguantando. Voy a seguir en el fútbol".

Sobre su alejanía de la Selección Argentina, Higuaín comentó. "Es verdad que hablé con Sampaoli, y bueno... En ese momento no era quizá lo mejor, se decidió de esa manera. Ahora estoy mucho mejor y siempre trato de ayudar a la Selección y estoy muy feliz estar de nuevo".

La presión albiceleste es grande mirando el Mundial de Rusia.

"La vara alta la pusimos nosotros... Si antes no hubiésemos pasado de cuartos de final la vara era la semifinal. Eso lo tengo presente. Todos queremos ganar, claramente es el objetivo principal. Hay que seguir luchando, seguir creciendo. Nadie me va a hacer dudar de lo que hice como jugador y de lo que soy como jugador. Claramente cuando uno deje de jugar al fútbol es cuando más se lo va a valorar".