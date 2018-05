Gonzalo Higuaín se convirtió en padre horas antes de saber que iría a Rusia 2018

Este lunes, Jorge Sampaoli confirmó a Gonzalo Higuaín como uno de los delanteros de los que la selección de Argentina dispondrá en el Mundial Rusia 2018. Sin embargo, horas antes, el 'Pipita', muy cuestionado por la afición albiceleste, recibió otra noticia mucho más importante que la antes citada.

¿De qué se trata? Resulta que el lunes por la mañana, en una clínica de Turín (Italia), nació la primogénita del delantero de la Juventus. Gonzalo Higuaín y su novia, la modelo y diseñadora argentina Lara Wechsler, fueron testigos de la llegada a este mundo de Alma, como llamarán a la niña.

Fue en la cuenta oficial de Twitter de la Juventus donde se confirmó esa buena nueva: "Ha nacido Alma Higuaín! Enhorabuena a la mamá y a El Pipita! Y bienvenida pequeña", publicó el club italiano.

Gonzalo y la paternidad

No hace mucho, Gonzalo Higuaín ya se había referido sobre lo que significa para él convertirse en padre.

"Estoy feliz de esto. Cuando me decían que esto te cambiaba la vida yo decía que no o que hasta no vivirlo no sabes, pero cuando lo vives es algo impresionante, lo demás pasa a segundo plano totalmente. Cuando vas a ser papá lo que te importa es eso", señaló el 'Pipita' en una entrevista a TyC Sports.