Higuaín culpa a Cristiano Ronaldo de no seguir en la Juventus por su llegada

Lo culpa. El delantero argentino, Gonzalo Higuaín, mantenía un presente en la Juventus hasta la temporada pasada. Sin embargo, ahora que pertenece a las filas del Milan, confesó que su salida de la 'Vieja Señora' se debió a la llegada del portugués, Cristiano Ronaldo, así de rotunda fue la respuesta del sudamericano cuando le consultaron sobre su salida del conjunto de Turín.

"Parece que de pronto se rompió algo y luego ficharon a Cristiano. La decisión de salir no fue mía porque di todo por la 'Juve', he ganado varios títulos, pero con la llegada de Cristiano el club quería dar un salto de calidad y me dijeron que no podía continuar y estaban buscando una solución. Lo mejor que hice fue venir al Milan", declaró el seleccionado argentino para el diario italiano, La Gozzetha.

Asimismo, el popular 'Pipita' expresó todo su cariño por el nuevo club: "Elegí al Milan porque me gustó la convicción con la que me buscaron y también la que tienen depositada en el proyecto", agregó el atacante.

Cabe resaltar que el argentino ha señalado que no busca una posible venganza para el equipo italiano. "No haré nada con ello, lo mío es un sentimiento de afecto porque me trataron muy bien, los compañeros y sus hinchas me han dado un afecto muy bonito. Pero yo no pdí salir, como lo dice todo el mundo, a mí me echaron", finalizó.

