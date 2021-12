El título de campeón de New York City estaba cerca de consumarse. Los hinchas del equipo del peruano Alexander Callens estaban empezando a celebrar, hasta que apareció Felipe Mora e hizo que Portland Timbers iguale la final de la Major League Soccer (MLS) con un agónico.

Cuando se jugaba el cuarto minuto de descuento -el último, de acuerdo al tiempo determinado por el árbitro- del segundo tiempo, el delantero chileno no perdonó en el área y firmó el 1-1 que hizo explotar el Providence Park. Ello hizo que se alargue la final a tiempo extra.

New York City vs. Portland Timbers: la previa

Debido a que Portland Timbers (Conferencia Oeste), donde milita Andy Polo que está ausente por lesión, obtuvo mayor cantidad de puntos en la primera etapa de la competencia, tendrá el derecho a ser local en la gran final. Los locales llegan al último partido luego de dejar en el camino al Minnesota United, Colorado Rapids y Real Salt Lake.

Por su parte, New York City FC superó al Atlanta United, New England Revolution, Philadelphia Union. El equipo del peruano Alexander Callens venció en la semifinal al New England Revolution, equipo que logró la mayor cantidad de puntos en la temporada.

El historial de encuentros entre ambos equipos es favorable al Portland Timbers, que suma cuatro triunfo contra solo uno del New York City. El último encuentro fue victoria para el Portland por la mínima diferencia.