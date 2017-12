Globe Soccer Awards: Cristiano vence a Messi como mejor jugador del mundo

Los Globe Soccer Awards tuvieron como principales protagonistas al Real Madrid y a Cristiano Ronaldo. El portugués se impuso en el premio al mejor jugador del mundo por encima de Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Kylian Mbappé, entre otros y recibió dicho premio en una ceremonia celebrada en Dubái.

"Tengo mucho espacio para los premios. Para mí es un momento especial, me siento muy feliz por este premio. Gracias a mis compañeros, mi entrenador, al Real Madrid. Fue un año increíble donde ganamos muchos títulos. Gracias a los que me votaron, el año que viene haced lo mismo", dijo Cristiano Ronaldo al recibir el premio.

Además, no solo fue Cristiano Ronaldo el gran vencedor, sino que además Zinedine Zidane se llevó el premio al mejor técnico. "Gracias por este premio. A mi presidente y al Real Madrid por darme la oportunidad. Todos los jugadores son increíbles, los felicito a todos ellos. Esto es por ellos no por mí. Gracias también a todos los entrenadores. He ganado muchas cosas pero es un trabajo muy difícil. Por último y más importante pienso en todas las madres del mundo", dijo el técnico francés.

Con esto, Real Madrid cierra un gran año 2017, lleno de trofeos que seguirá acumulando en sus enormes vitrinas y también para Cristiano Ronaldo, quien arrasó con todos los premios individuales.

EL DATO: Cristiano Ronaldo suma 17 premios individuales frente a los 13 de Lionel Messi.