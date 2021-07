El ‘Kiricocho’ se volvió a hacer presente en una cancha de fútbol. Esta vez, se vio en la misma Eurocopa y se dio a conocer tras el éxito de Italia. El que invocó al ya popular personaje fue Giorgio Chiellini en la tanda de penales frente a Inglaterra.

El momento fue captado por las cámaras de la UEFA. En la escena se pudo apreciar al defensa italiano hacer el grito instantes antes de que Bukayo Saka lance su penal y lo falle, otorgándole así el título a la ‘Azzurra’ en el Estadio de Wembley.

Ya en la celebración, el propio jugador de Juventus confirmó lo que dijo.

¿Qué es ‘Kiricocho’ o ‘Quiricocho’?

‘Kiricocho’ era el sobrenombre de un fanático de Estudiantes de La Plata, a quien se le culpaba por la mala suerte del club que, por ese entonces, era dirigido por el Carlos Bilardo. El DT campeón del mundo con Argentina usó esa mala fortuna a su favor durante la campaña en la que se coronó con el ‘Pincharrata’ en 1982. De hecho, el técnico habló sobre ello alguna vez.

“‘Kiricocho’ era un muchacho de La Plata que siempre estaba con nosotros, y que como ese año salimos campeones (en referencia a 1982) lo adoptamos como amuleto. Era un buen chico, pero después ya no lo vi más. Pero, aunque no lo creas, cuando fui a España a dirigir al Sevilla (entre 1992 y 1993) hubo un penal para los otros (por los rivales) y escuché que alguien atrás mío gritó: ‘Quiricocho, Quiricocho’. Yo no lo podía creer, hasta que el Cholo (Diego Simeone) y Diego (Maradona) me avivaron de que ellos lo habían dicho un par de veces y que el resto lo aprendió”, confesó en una declaraciones que recuerda TyC Sports.