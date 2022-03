El Gimnasia vs. Estudiantes fue uno de los clásicos de la reciente jornada de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. El resultado fue un empate a uno en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido también como El Bosque. Como todo duelo tradicional, hubo momentos de tensión que incluso se prolongaron cuando ya el duelo había terminado.

Una vez que el árbitro hizo sonar su silbato, los integrantes del ‘Lobo’ fueron, con Brahian Alemán a la cabeza, a buscar a Fernando Zuqui, volante del ‘Pincha’ que había protagonizado varios cruces con los rivales. Hubo un tumulto en el campo y hasta se metieron los miembros del comando técnico.

Uno de los más enfurecidos con Zuqui fue Alemán, que esperó al volante de Estudiantes en el ingreso al túnel que conecta con los vestuarios. Como no llegó, después, el de Gimnasia fue a buscarlo a la zona donde estaba el equipo visitante y fue contenido por Mariano Andújar, uno de los más experimentados.

“Yo soy hombre, no vendo humo, le voy a hablar acá, tranquilos. Si lo agarro, lo mato. Lo mato, lo voy a matar, te juro que lo mato”, exclamaba Alemán, totalmente descontrolado.

Ya un poco más calmado, el mediocampista uruguayo explicó el porqué de su reacción. “Se empezó a picar porque hay jugadores que hablan más de lo normal, putean, se hacen los gallitos, los importantes y después no aguantan”, contó Alemán en diálogo con TyC Sports.

“Lo fui a buscar y no apareció. Ahora le voy a pedir el teléfono, le voy a decir que si quiere nos encontramos, así de una, él ya sabe. Le dije que lo esperábamos afuera y no apareció nunca y me quedó la rabia”, añadió el futbolista de Gimnasia.