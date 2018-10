La charla de Gianluigi Buffon a Kylian Mbappé tras indisciplina [VIDEO]

Para eso llegó Gianluigi Buffon. El veterano portero italiano ya no tiene el mismo nivel que hace unos años, pero su rol en el PSG es ayudar con su experiencia a los demás jugadores del club francés.

En el último encuentro ante Marsella, Gianluigi Buffon le dio una charla de casi dos minutos a Kylian Mbappé en el calentamiento.

Y es que el delantero francés llegó tarde a la charla técnico del equipo previo al partido y el entrenador Thomas Tuchel lo castigó con la suplencia en el encuentro.

"Odio jugar sin Kylian, menos un partido así. Fue una situación disciplinaria y es lo que teníamos que hacer", dijo el técnico tras el partido.

Por eso, Gianluigi Buffon aprovechó un momento con Kylian Mbappé y le conversó para que no vuelva llegar tarde, ya que es importante para el equipo.

