Gianluigi Buffon a Boca Juniors: agente habló sobre el posible fichaje

Es cierto que Gianluigi Buffon estaría viviendo una de sus últimas temporadas en Juventus. El cuadro italiano le viene buscando reemplazos desde inicios de temporadas. Lo que no se sabía era el club en el que 'Gigi' continuaría su carrera y ha aparecido Boca Juniors como una de las alternativas.

"He leído en Italia que en Argentina se habla de esta posibilidad, pero honestamente, no sé nada", señaló Silvano Martina, agente del jugador al diario argentino Clarín. Además, el agente de Gianluigi Buffon también habló acerca de que Carlos Tévez es el supuesto intermediario para el fichaje por Boca Juniors: "No sé qué decirles porque no sabemos nada de esto".

Lo cierto es que de este rumor se viene hablando mucho en Argentina. Los medios de dicho país han informado que es la dirigencia quien le estaría buscando un reemplazo a Rossi debido al mal momento que atraviesa el portero, que aún no da la talla para Boca Juniors.

