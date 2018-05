Gianluigi Buffon y su último partido con Juventus

El italiano, Gianluigi Buffon, ya había anunciado durante la semana que este sábado jugaría su último partido con camiseta de la Juventus. Después de 17 años, el ex campeón del mundo en el 2006, deja a la 'Juve'. Hasta el momento no ha decidido si ponerle fin a su carrera futbolística, no descarta jugar una temporada más, debido a que varios clubes europeos le han presentado ofertas económicas.

La Juventus sabe el significado de Buffon en el club y en sus redes sociales publicó emotivos videos durante el partido ante el Hellas Verona.

De la misma manera, Buffon fue el más ovacionado cuando la 'Juve' salió al campo de juego a realizar los calentamentos. Sus demás compañeros decidieron salir segundos después para que solo él se encuentre al medio del estadio.

Las redes sociales de la 'Vecchia Signora' se llenaron de emotivos mensajes para l portero de 40 años que este sábado le dice adiós al equipo luego de 17 años.