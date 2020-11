Gianluca Lapadula fue convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana para los encuentra ante Chile y Argentina por las Eliminatorias a Qatar 2022. El delantero prácticamente tiene todos su documentos listos para debutar con la ‘Bicolor’ y a esto se le suma su buen momento en Benevento, donde está anotando goles.

Por ello, el técnico de Benevento, Filippo Inzaghi elogió la convocatoria de Gianluca Lapadula y resaltó que fue llamado vistiendo la camiseta de Benevento.

“Barba está de vuelta, recuperado y entrena desde principios de semana. Iago Falque no está en su mejor momento y no lo arriesgaremos porque después hay un descanso. No sabemos si estará listo desde el principio, pero puede darnos una gran mano. Sau? Jugará, es una garantía y siempre lo ha hecho bien. May tuvo un problema en el entrenamiento, está bien y se está recuperando. Sé que tengo un grupo cohesionado listo para salir al campo, hay opciones técnicas. Alguien tiene que quedarse fuera, pero la actitud es la correcta. Estamos contentos con la convocatoria de Lapadula con Perú, estoy contento con su salida y que haya ganado la camiseta de la selección con Benevento”, dijo Inzaghi en conferencia de prensa.

Gianluca Lapadula llegará al Perú la próxima semana e iniciará los entrenamientos con la ‘Bicolor’ al mando de Ricardo Gareca y su cuerpo técnico.

