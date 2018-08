El gesto de Álvaro Morata con su nuevo dorsal en el Chelsea

Tremendo detalle. El delantero español, Álvaro Morata, ha tomado una decisión final sobre el número que lucirá en la siguiente temporada de la Premiere League con el Chelsea. Y es que el español finalmente, decidió lucir el dorsal número 29 y dejar de lado la número 9 en honor a sus hijos gemelos recién nacidos.

Y es que el último 29 de julio, Morata se convirtió en padre por primera vez, Alessandro y Leonardo, son los 'culpables' de que su padre no luzca más la camiseta de goleador. Este viernes, las cuentas oficiales del Chelsea, publicaron fotos en donde el jugador tenía su nueva camiseta en las manos.

Following the birth of his twins last week, @AlvaroMorata will wear the number 29 shirt for the Blues this season!https://t.co/sXjFms1Cni

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 3 de agosto de 2018