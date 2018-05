Germán Leguía: "Dirigir a Universitario ya no es apetecible como antes"

Cada vez que Germán Leguía declara sobre Universitario de Deportes, te regala frases que sirven para un titular. En la última entrevista que concedió, y tras ser consultado sobre la actualidad crema, no fue la excepción. Y, como era de esperarse, 'Cocoliche' le volvió a dar su 'chiquita' a Pedro Troglio.

Lo primero a lo que se refirió fue sobre la búsqueda del cuadro merengue de su nuevo director técnico. Para él, la 'U' ya no es un club tan deseable para dirigir.

"Las cosas como son: el técnico que quiera venir a Universitario de Deportes debe estar más necesitado que Venezuela. Porque, ¿quién va a querer venir a un equipo que no paga, que está endeudado, que no puede contratar jugadores? La 'U' ya no es apetecible como antes", dijo el exgerente deportivo crema en charla con el programa "De fútbol se habla así" de Directv Sports.

Los argentinos Soso y Díaz, y el chileno Córdova suenan para dirigir a la 'U'

Troglio, el llorón

Si para Francisco Gonzales, actual gerente deportivo de la 'U', Pedro Troglio "hizo un trabajo de calidad por lo que dejó la valla muy alta para su sucesor", para Germán Leguía no fue más que un técnico que se la pasó 'llorando' todo el tiempo.

"No vi llorar tanto a nadie como él. Parecía una novela. No es bueno que se queje porque estás matando a los jugadores, a los jóvenes, porque les estás quitando la confianza al decir que están en el equipo porque no puedes traer a nadie. El equipo le quedó grande", aseguró Leguía.

"Ahora, Universitario de Deportes no es un equipo joven y si ahora tiene tantos chiquillos también es culpa de Troglio porque dejó a ir a (Adrián) Ugarriza, (Hernán) Rengifo, (Raúl) Tito, Joaquín (Aguirre). Él los dejó ir. Pero hay chicos buenos que tienen que hacerlos grandes, darles la confianza", añadió. Asimismo, para 'Cocoliche' entre Javier Chirinos y Roberto Chale debería estar el nuevo DT de la 'U.