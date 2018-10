'Tata' Martino rechaza renovación con Atlanta United y suena en México

Gerardo 'Tata' Martino llegó a dirigir el Atlanta United en setiembre del 2016 luego de haber estado unos años al mando de la selección de Argentina, y desde entonces tuvo resultados bastante buenos con el equipo. Sin embargo, este martes 22 la cuenta oficial del club de la MLS anunció que Martino no seguirá en el club la siguiente temporada por no aceptar la renovación.

El comunicado de la web dice lo siguiente:

"Después de negociaciones amistosas entre Atlanta United y Martino sobre la opción de extender su contrato, el entrenador finalmente tomó la decisión de continuar después de la temporada 2018 por razones personales. Martino no hará ningún comentario sobre su futuro hasta después de la finalización de la temporada"





En ese mismo documento se pueden leer también las declaraciones del mismo 'Tata':

"Esta no fue una decisión fácil de tomar, he disfrutado mucho mi tiempo con el Atlanta United y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos en tan poco tiempo", dijo la entrenadora en jefe del Atlanta United, Tata Martino. La decisión no se tomó por razones financieras, las negociaciones con la oficina principal fueron transparentes y justas. Fue simplemente el movimiento correcto para mí y mi familia en este momento. La oportunidad de formar un equipo desde el principio no aparece con frecuencia, y estoy agradecido al club y a los fanáticos por confiar en mí para establecer una base sólida aquí en Atlanta. Lo más importante ahora es que el enfoque permanezca en nuestras metas para esta temporada ".

Según AS de Argentina, el DT argentino ya llegó a un acuerdo con México hasta 2022 y el entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, es el favorito para reemplazarlo en Atlanta.

