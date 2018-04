Gerardo Pelusso le pidió perdón a José Luis Chilavert para no ir a prisión

Gerardo Pelusso no quiere ir a prisión, por lo que no tuvo más alternativa que pedirle perdón a José Luis Chilavert, a quien había llamado "gordo chanta y sinvergüenza" en el 2015. Por esa razón, el paraguayo le entabló una demanda por difamación. Debido a que el DT uruguayo no se presentó a ninguna audiencia, la jueza que ve el caso solicitó su captura internacional.

Temeroso de que ese pedido de la magistrada se ejecutara, el extécnico de Alianza Lima tuvo que dar su brazo a torcer y pedirle perdón al exportero de Vélez Sarsfield. "Pido disculpas públicamente al señor Chilavert. No tengo nada contra él. Es de hombres reconocer cuando uno se equivoca", declaró el uruguayo en diálogo con Sport 890.

Contexto de la denuncia

Cuando estaba en Paraguay entrenando al Olimpia, Gerardo Pelusso había declarado que "Chilavert es uno de los que hizo la lista de FIFA de los mejores jugadores. Pregúntenle a ese gordo chanta por qué no está Diego Godín".

José Luis Chilavert no se quedó de brazos cruzados y denunció al uruguayo reclamando una indemnización de más de 450 mil dólares.

"El motivo fue que Chilavert, a mi juicio, se encontraba en una comisión de FIFA encargada de elegir a los mejores jugadores de cada temporada. Ahí apareció una lista de 50 futbolistas y en ese momento se discutía si Diego Godín era el mejor zaguero del mundo o no. En esta lista ni siquiera figuraba Diego Godín", explicó Pelusso.

"Eso me hizo reaccionar en una forma visceral, sanguínea. No tengo nada personal contra él, por el contrario, le deseo éxito en los emprendimientos políticos que ha comenzado. Que quede claro que no tengo nada personal con él. Es de hombres reconocer cuando uno se equivoca", agregó el ex DT blanquiazul.

¿Será suficiente esas palabras para José Luis Chilavert? ¿Retirará su demanda contra Gerardo Pelusso? Hasta el cierre de esta nota el excapitán de la selección paraguaya todavía no se había pronunciado.

