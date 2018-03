Gerard Piqué: "Messi es un 'alien', no es de este planeta"

Gerard Piqué concedió una extensa entrevista a 'The Players Tribune' en donde habló de su vida personal, su último Mundial con la Selección de España y cómo es jugar con Lionel Messi. El central de Barcelona aseguró que tener de compañero de equipo a la 'Pulga' es un lujo.

"A menudo la gente me pregunta qué ha significado para mí jugar con Messi tantos años. Si tuviese que explicarlo en una frase: 'Es un alien'. No es de este planeta. Es el futbolista más grande que he visto. No es la manera en la que ataca para mí la razón por la que es de otro planeta es por lo que sucede cuando él no tiene la pelota", dijo Gerard Piqué.

En otro momento, el español dijo que Lionel Messi no es un jugador que le gusta el espectáculo o brillar solo. Gerard Piqué comentó que el argentino busca el bien del equipo y eso es uno de las mejores virtudes que tiene.

"Quizás no lo veas en la televisión, pero yo sí puedo verlo en el campo. Tienes que ver su cara cuando esprinta para ganar un balón a un defensor. Tiene esa mirada en sus ojos que no he visto a ningún otro jugador. Es lo que le hace grande. No le interesa el espectáculo. Rara vez hace bicicletas. Su grandeza es su obsesión por ganar el balón", concluyó Gerard Piqué.

LEE TAMBIÉN: