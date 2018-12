Genoa fue eliminado por club de tercera división por culpa de Lapadula

Gianluca Lapadula vive un mal momento con Genoa. En el segundo partido que ha disputado en la presente temporada con el club, el jugador que en algún momento sonó para llegar a la selección peruana, fue el responsable de que su equipo quede eliminado a manos de un club de la tercera división: Virtus Entella.

El partido iba 2 a 1 en tiempos de descuentos a favor de Virtus, pero Gianluca Lapadula puso el 2 a 2 final para extender todo a la tanda de penales, donde pasó de héroe a villano en Genoa. Cuando llegó el penal número 10 para su equipo, Lapadula erró y le dio la victoria al equipo de la Serie C, que aún no sale de su asombro ante la clasificación.

Tras el duelo, Lapadula dijo lo siguiente: "Quise darles una alegría. No es mi primera dificultad de la vida y sé cómo me sale", afirmó el jugador, quien además agregó sobre los penales que en el club "Hicimos la lista y luego fuimos a los penles y fui yo pero me equivoqué", sentenció Gianluca Lapadula.

