Genaro Gattuso sobre el Milan: "Les falta hambre de gloria y agresividad"

El A.C. Milan no la pasa nada bien esta temporada, pese a tener como estratega al mítico centrocampista Genaro Gattuso. Actualmente los rosoneros se encuentran en el décimo primer puesto del Calcio italiano, muy lejos de sus clásicos rivales: el Inter y Juventus, este hecho a DT enojado al propio Gatusso quien consideró a su equipo como un "grupo musical".

Les falta hambre de gloria

El estratega del Milan no ocultó su molestia con el rendimiento de su escuadra y afirmó que a sus dirigidos les falta más agresividad y hambre de gloria.

"Es una situación complicada. El problema no soy yo, no somos un equipo. En las dificultades, no sabemos reaccionar. Nos falta hambre, agresividad...No dimitiré nunca, estoy a disposición de lo que elija la sociedad. Tengo tanto respeto por este equipo y no quiero ser un peso", aseguró.

No hay Navidad

Asimismo, confirmó que su plantel no descansarán en esta fiesta navideña y que concentrarán para afrontar la Copa de Italia ante el Inter.

"Nos entrenamos el 24 y el 25 por la mañana. El 26 retiro, y el 27 jugamos contra el Inter (Copa de Italia), Nos jugamos mucho, tenemos que preparar el partido bien.", indicó el técnico.

Además, Gatusso no se escapa de las críticas y reconoció que los hinchas están en su derecho para reclamarlo.

"Los silbidos me los merezco yo. Soy yo el capitán del barco y yo elijo el once", finalizó.