​Gattuso hace pública fantasía con Messi, Cristiano Ronaldo y Pogba

Sueña con ellos. Gennaro Gattuso ha conseguido levantar al AC Milán desde su llegada al banquillo, los buenos resultados acompañan de a pocos y con ello el buen humor florece de vez en cuando durante sus conferencias. Este fue el caso de la última donde se animó a fantasear con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo de 'rossoneros'.

Sueña con la 'Pulga' y CR7

El técnico italiano aseguró en tono de broma que le gustaría fichar para el Milan al portugués Cristiano Ronaldo, al argentino Lionel Messi o al francés Paul Pogba. El club de la Serie A planea incorporar a tres o cuatro jugadores en el próximo mercado veraniego por eso al DT no se le ocurrió una mejor broma.

'(Me gustaría) decir los cuatro mejores jugadores del mundo, pero sé que no es posible. Me gustan todos, me gusta Cristiano Ronaldo, me gusta Lionel Messi, me gustan todos. ¿A quién no le gustan los grandes jugadores?. Sabemos qué necesitamos. Sé los roles pero no sé los nombres. Me gustaría decir Pogba, que vamos 'caminando' hasta Manchester para ficharle', declaró el ex mediocampista campeón del mundo en Alemania 2006.