Gary Medel previo al Perú vs. Chile: "No somos cabrones"

A dos días del Perú vs. Chile, Gary Medel analizó el presente de la selección peruana y lo que será esta nueva edición del 'Clásico del Pacífico'. El 'Pitbull' reconoce que la blanquirroja ha mejorado en lo colectivo y será un duro rival para la 'Roja', sin embargo aseguró que tratarán de quedarse con el triunfo, pues le vendría bien al grupo por el inicio de la era Reinaldo Rueda.

“Los partidos de la Selección son siempre importantes. Perú es un gran rival, tiene jugadores de calidad. Espero podamos ganar, es un clásico, tenemos que analizar al equipo completo y tratar de manejarlo bien. México también tiene grandes jugadores a nivel”, declaró Gary Medel previo al Perú vs. Chile.

Se manda con todo

Tras conocerse la lista de convocados de Reinaldo Rueda para el Perú vs. Chile y el amistoso contra México, diversos medios chilenos apuntaron a Gary Medel y Arturo Vidal como los responsables de la ausencia del arquero Claudio Bravo y el volante Marcelo Díaz. El 'Pitbull' no se guardó nada y durante una conferencia de prensa puso los puntos claros y fue tajante en las acusaciones.

“He estado 12 años en el equipo, he pasado por cinco cuerpos técnicos y jamás me he metido en sus decisiones. Todo es falso, ustedes hacen daño diciendo que somos los cabrones del equipo. Siempre he estado a disposición, es un daño grande hacia mi persona, jamás he dicho que tal jugador no debe venir. Eso me causó mucho dolor”, expresó Gary Medel.

