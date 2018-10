Gary Medel estalló por ser acusado de "poner y sacar jugadores" en Chile

Previo al duelo ante la selección peruana, el defensor de la selección de Chile, Gary Medel, ha sido acusado por la prensa de su país de haber 'sacado y puesto' jugadores en la nómina de Reinaldo Rueda, junto a Arturo Vidal. Por ello, el jugador de Besiktas estalló y respondió fuerte y claro a las acusaciones.

"He pasado por cinco cuerpos técnicos y siempre respeto las decisiones. Es una falsedad que somos unos cabrones y que andamos vetando jugadores. En la selección no vetamos a nadie", afirmó Gary Medel, furioso con el tema.

"Me molesta que los periodistas digan que yo y Arturo (Vidal) vetamos jugadores, jamás he dicho que no citen a un jugador, esto no da para más, pregúntele al cuerpo técnico", añadió el defensor de la selección de Chile.

Finalmente, señaló que esto solo perjudica a Chile: "Le hacen un daño a la selección, y para los chicos que vienen. Es mentira que Vidal esté enojado con Bravo, él tiene que volver cuando esté bien porque es un líder en la selección".

LEE ADEMÁS