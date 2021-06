Gareth Bale estuvo muchas temporadas alejado de su mejor nivel. Varias lesiones, polémicas declaraciones y una mala relación con el extécnico Zinedine Zidane, terminaron con su préstamo al Tottenham, el cual ya terminó. Al finalizar la Eurocopa 2021 debe volver al Real Madrid y se reencontrará con el técnico italiano Carlo Ancelotti, con quien asegura tiene una buena relación.

En la conferencia de prensa previa al encuentro entre Italia y Gales del domingo 20 de junio por el Grupo A de la Eurocopa 2021, el extremo admitió sentirse listo para volver al Real Madrid: “Solo puedo decir que tengo una gran relación con Carlo Ancelotti. Es un gran técnico y hará grandes cosas en el Real Madrid”, señaló.

El presente deportivo de Gareth Bale es mejor con respecto a otras temporadas. Volvió a ser el líder y figura asistiendo en los dos goles con el que Gales venció (2-0) a Turquía. El futbolista de 31 años hace méritos para que vuelvan a creer en él. Por el momento, el torneo de selecciones aparece como oportunidad para reivindicarse futbolísticamente.

Con respecto a la participación de Gales en la Eurocopa, Gareth indicó: “Trataremos de ganar nuestro grupo. Jugar en Wembley los octavos sería bonito para nuestros aficionados. Ganar con Turquía es algo que necesitábamos, ahora tenemos más confianza. Las victorias traen confianza y esto nos ayudará ante una Italia que es muy fuerte”.

Gales enfrenta a Italia por el liderato del Grupo A: “Será difícil, Italia juega un fútbol ofensivo. Pero eso no significa que no tienen debilidades. Me siento bien en el torneo, fueron dos partidos duros, pero estoy listo para jugar. No podemos mirar demasiado lejos, así que tenemos que pensar partido a partido”, agregó Bale.

El equipo galés no tiene historia en el torneo de selecciones más importante de Europa. Su mejor participación fue el 2016, cuando llegó hasta las semifinales, siendo eliminada por Portugal, que terminaría siendo el campeón del torneo tras vencer (1-0) a Francia.