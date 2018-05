Igual que CR7: Gareth Bale también amaga con irse del Real Madrid

Gareth Bale, quien fue el responsable para la conquista de la decimotercera Champions del Real Madrid ante Liverpool en Kiev (3-1), dejó a conocer su intensión por dejar el club madridista.

“Este verano tengo que sentarme con mi agente y ver qué hago” dijo el galés a la cadena británica BT Sport. “Tuve una lesión a principios de temporada que me mantuvo cinco o seis semanas fuera, pero luego he estado bien, en forma, y no he tenido continuidad. Necesito jugar todas las semanas y eso, por una razón u otra, no ha sucedido” agregó.

Además, reafirmó la frustración por no haber jugado los 90 minutos en Kiev. “Estoy muy decepcionado por no haber sido titular esta noche, ya que creo que lo merecía. El entrenador toma esas decisiones y hay que respetarlo. En cuanto supe que iba a salir lo único que quería era tener un impacto positivo”, declaró a la BBC.