Gabriel Heinze destrozó a la organización del Sudamericano Sub20

El Sudamericano Sub20 entrará en su recta final luego de conocerse que Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay serán las 6 selecciones que peleen por 4 cupos al Mundial de la categoría.

Quien se mostró bastante crítico con el campeonato fue Gabriel Heinze, técnico de Vélez Sarsfield: "No se puede jugar (cada uno o dos días) porque ellos ya están jugando en una intensidad importante. Nosotros los que estamos de este lado no decidimos nada porque las leyes y los reglamentos los ponen gente que está en una oficina y no creo que gente que ha estado ni un minuto en el campo de juego y no sabe lo que es", indicó el entrenador en conferencia de prensa.

Además, finalizó su crítica con una frase contundente: "Yo agarraría a todos los entrenadores y no jugaríamos el campeonato, nos volvemos. Los jugadores, con las ganas de jugar al fútbol que ellos tienen juegan todos los días", sentenció el entrenador.

Cabe recordar que la selección peruana fue eliminada del campeonato luego de perder por 1 a 0 ante Argentina en los minutos finales del encuentro. Será un Sudamericano más sin poder clasificar al Mundial Sub20, algo que nunca se ha conseguido.

