Gabriel Batistuta sorprende en el 'Bailando por un Sueño' italiano

Gabriel Batistuta está en Italia junto a su mujer Irina y aprovechó su estadía para una participación especial en el 'Bailando por un Sueño' de ese país. Junto a ella bailaron 'La vida es un carnaval' de Celia Cruz, y su coreografía fue alabada por los jueces que los premiaron con 27 puntos.

"Ahora con el baile me llevo mal. Pero era un gran bailarín. No un grande, un buen bailarín. Pero después del fútbol, los pies no respondieron más. Sé cómo es mi cabeza, pero cuando la orden a los pies no llega…", dijo el "Batigol" entre risas. Cabe recordar que el extraordinario delantero militó en los clubes Fiorentina, Roma e Inter de Milán. Además que jugó los mundiales Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea-Japón 2002 y fue bicampeón de la Copa América los años 91 y 93.

Sin embargo Gabriel Batistuta, exgoleador de la selección argentina, años atrás reveló la tortura que le tocó vivir durante años tras colgar los chimpunes como futbolista en 2005, resultado de las continuas lesiones durante 17 años carrera.

"Es verdad que le pedí a un doctor que me cortara las piernas porque no podía caminar. No quería ni siquiera ir al baño a la madrugada porque ya sabía que esos tres o cuatro pasos me iban a hacer llorar. Es que no tengo cartílagos y todo mi peso está apoyado sobre los huesos del pie, entonces es hueso contra hueso y el más mínimo movimiento te hace doler", confesó entonces en el programa "Podemos Hablar', razón por la que Gabriel Batistuta fue operado cinco veces de cada pierna.

