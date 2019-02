Gabriel Batistuta revela curioso motivo por el que no fue a Real Madrid

Gabriel Bastistuta fue uno de los mejores delanteros del mundo durante los años 90 y durante su paso por la Fiorentina fue buscado por muchos clubes.

El delantero confesó que fue pretendido por el Real Madrid, pero señaló que rechazó fichar por el conjunto español por una curiosa razón: "Se iba a aburrir".

"Nunca me gustó ser el líder del plantel, porque cuando te convertís en el líder pasas a ser el máximo responsable de las victorias y las derrotas. Siempre se trató al futbolista como a un producto. En la Fiorentina era una figura buscada por el Real Madrid, el Manchester o el Milan, pero siempre opté por la tranquilidad de Florencia", dijo Gabriel Bastistuta en una entrevista en America Bussiness Forum.

"Si me hubiera ido al Real Madrid iba a ganar seguro. Iba a hacer más de 200 goles, pero me iba a aburrir. Lo mismo me iba a pasar en el Milan", agregó.

