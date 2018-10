Futbolistas tailandeses atrapados en cueva entrenaron con Zlatan Ibrahimovic

Los jóvenes futbolistas de Tailandia atrapados en una cueva hasta que fueron rescatados entre junio y julio entrenaron este viernes con el primer equipo de Los Ángeles Galaxy y el delantero sueco, la estrella del equipo, Zlatan Ibrahimovic en el último día de su tour internacional.

Los 'Jabalíes Salvajes', que también jugaron en el Monumental de Buenos Aires a principios de octubre, visitaron el estadio StubHub Center, antes de entrenar con el equipo de la MLS y pasar un momento inolvidable junto a la estrella sueca.

Estos adolescentes, entre 11 y 16 años, así como su técnico, quedaron atrapados en la cueva de Tham Luang, una de las más grandes de Tailandia, antes de ser evacuados en un evento que tuvo la mirada del mundo entero.

"Pensaba que era valiente pero estos niños, este equipo, es más valiente que yo... Este es probablemente el mejor equipo del mundo", señaló Zlatan Ibrahimovic.

They were rescued from a cave in Thailand this summer. This week, the Wild Boars scrimmaged the #LAGalaxy.@ibra_official was on their team, tho pic.twitter.com/OWEbfLLWjG

— LA Galaxy (@LAGalaxy) 19 de octubre de 2018