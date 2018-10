Futbolistas del Bayern Múnich se casaron y club les deja este mensaje

Qué viva el amor. La selección femenina de Bayern Múnich festejó a lo grande la boda de 2 de sus jugadoras, según informó el mismo club a través de sus redes sociales.

Se trata de la internacional checa Lucie Vonkova y la holandesa Claudia van den Heiligenberg, futbolista del segundo equipo bávaro.

"Felicidades de corazón y todo lo mejor que uno se pueda imaginar para vuestro futuro en común", escribió Bayern junto a una foto de las recién casadas.

Vonkova disputa actualmente tanto Liga alemana como la Champions League, siendo una de las referentes del plantel a sus 26 años, mientras que Claudia de 33 viene recuperándose de una lesión junto al segundo equipo.

Yesss i married the best woman in this world and i had the other best woman in my life right next to me! #doublelucky #lucenlois #happyme #mrsmrs pic.twitter.com/zRx2YSYDn3

— CvdHeiligenberg (@CvdH1985) October 3, 2018