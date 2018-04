Futbolista Thiago Dos Santos agrede a su entrenador tras ordenar su cambio

No solo el entrenador argentino Marcelo Grioni fue agredido por un jugador de su equipo (en su caso, por el colombiano Charles Monsalvo), sino que un compatriota suyo, con algunos matices, pasó por una situación parecida en Bolivia.

Se jugaba el primer tiempo del encuentro entre Sport Boys Warnes y Nacional de Potosí cuando a los 34' el técnico de este último equipo, Edgardo Malvestiti, ordenó la sustitución del brasileño Thiago Dos Santos.

Esto enfureció al volante que al pasar cerca de su entrenador no dudó en agredirlo. La cosa hubiera pasado a mayores de no ser por la intervención de sus compañeros que lo sujetaron y lo alejaron del 'Chueco' Malvestiti. Sin embargo, Thiago Dos Santos no la sacó barata, pues el árbitro lo expulsó.

Aunque todavía no hay un pronunciamiento oficial, en Bolivia se habla de que el brasileño sería echado del Nacional de Potosí ya que es muy probable que reciba una ejemplar sanción, que podría fluctuar entre seis meses a dos años. Todo dependerá del informe del juez principal.