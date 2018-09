​Futbolista 'chotea' a la selección de Argentina y se va con la de Paraguay

Su nombre es Santiago Arzamendia (21) y nació en la ciudad de Wanda, Misiones, Argentina. Y desde que era un niño mostró su pasión por el fútbol por lo que entró al club deportivo Cerro Porteño de Paraguay.

Desde entonces ha experimentado un gran crecimiento, llamando la atención de la selección de Paraguay, pero también de la de Argentina.

[Foto: Instagram]

El joven futbolista de 21 años ha dado a conocer recientemente fue llamado por la Albiceleste y le habrían dicho que "lo estaban siguiendo": "No tenía buena señal, vi una llamada perdida y luego recibí el audio del profe de Lionel, Scaloni, que decía que me seguían muy de cerca y me querían convocar para la selección argentina", sostuvo Arzamendia para Milenium Sport.

Pero no solo ello, Arzamendia ha revelado que le dijo 'no' a la selección argentina pues ha manifestado que se fue 'por lo seguro': "Osorio me llamó dos días atrás. Hablé por un buen rato con él y me dijo que me veía bien. Que siga por este camino y que iba a ser parte de la próxima convocatoria. Como Scaloni solo está de forma interina, tuve miedo de estar en esta lista y después no estar más. Por eso fui por el lado de Paraguay, que voy a tener un buen futuro con la selección", agregó.

El joven futbolista ha expresado su deseo de contactarse con la selección de Argentina para dar las gracias por el seguimiento que le han estado haciendo.