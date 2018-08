​Futbolista de 19 años debutó con el Barcelona y se enfrentó a Boca Juniors

El futbolista catalán Riqui Puig ha cumplido uno de sus sueños al debutar con el uniforme del Barcelona en el Camp Nou, al que acudía desde que tenía apenas tres años de edad.

Puig ha asegurado al portal 'Mundo Deportivo' que "es un sueño hecho realidad" pues desde pequeño acudía a dicho estadio.

Según la misma plataforma, el joven deportista habría sido visto observando dicho campo poco antes del encuentro: "Me quedé mirando porque estaba impresionado. Impacta estar allí, desde los tres años que vengo. He podido marcar, he intentado jugar como sé, Valverde me dijo que intentara jugar como lo hago siempre".

Tras el encuentro frente a Boca Juniors, Riqui Puig compartió una fotografía en su página de Instagram y dejó el siguiente mensaje: "Disfrutando como un niño pequeño en el Camp Nou. ¡Muchísimas gracias culés!".