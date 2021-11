Hace unos días, el futbolista australiano Josh Cavallo hizo noticia al confesar públicamente su opción sexual. Tras confesar que es homosexual, ahora el jugador del Adelaide United de su país aseguró que tiene mucho temor de ir a jugar el Mundial Qatar 2022 debido a que en ese país “aplican la pena de muerte a la gente gay”.

En el podcast Guardian’s Today in Focus, el citado jugador reveló su miedo ante la posibilidad de asistir a Qatar 2022 con la selección de su país. “Leí algo sobre que Qatar aplica la pena de muerte a la gente gay, es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí”, expresó.

“Esto me entristece. Uno de los mayores logros de un futbolista profesional es jugar para tu país y saber que es en un país que no apoya al colectivo gay y que pone en riesgo nuestra propia vida, me aterra y me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno en mi carrera profesional”, añadió.

Por ahora, Josh Cavallo solo ha participado en la categoría Sub-20 del combinado de su país. Sin embargo, sus buenas actuaciones en el Adelaide United acrecientan sus posibilidades de ser llamado a la selección adulta y, por qué no, asistir a Qatar 2022. En la actualidad, Australia marcha segunda en el Grupo B de las Eliminatorias asiáticas. Está tres puntos por debajo de Arabia Saudita.

VIDEO RECOMENDADO

Los competidores de Guerreros Puerto Rico se presentaron en el set de Esto es Guerra y demostraron que pueden competir a máximo nivel. Disfruta lo mejor del primer día de competencia.