Futbolista de la Premier League vive drama por su homosexualidad

Pese a que el mundo va cambiando y hay más tolerancia con la orientación sexual de las personas, la homosexualidad en el fútbol sigue siendo un tema muy discutido.

Según publica el diario The Sun, un futbolista de la Premier League, cuyo nombre no ha sido revelado, no quiere que su homosexualidad se haga pública por temor a represalias.

Sobornó a su pareja

La pareja del jugador es un trabajador de la industria de la moda y ha denunciado que el futbolista le ofreció 10 mil libras y un auto para mantenerse en silencio.

"No son los jugadores el problema, aunque está él vigila quién sabe. Es por la reacción de los fanáticos que está aterrorizado de que salga a la luz", aseguró la pareja del futbolista al medio.

