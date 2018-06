El futbolista 'más fuerte del mundo' amenazó a Sergio Ramos [VIDEO]

Adebayo Akinfenwa, conocido jugador británico que pertenece a la tercera división y es considerado como el futbolista más fuerte del mundo por pesar más de 100 kilos, ha arremetido de una manera bastante peculiar contra Sergio Ramos, debido a que le generó una lesión a Mohamed Salah y también una conmoción cerebral a Loris Karius.

Por ello, publicó un video donde destrozaba un botín y le mandaba un mensaje a Sergio Ramos: "Ha pasado una semana dese la final de la Champions y acabo de volver de vacaciones. Sergio Ramos, no solo te 'cargaste' a mi hombre, Mo Salah, sino que ahora escucho que le provocaste una conmoción a Karius. Mira, hermano, nunca jugaré contra ti porque nunca llegaré a la Champions. Y tienes suerte, porque si llegase…", dijo el delantero de 36 años antes de destrozar un chimpún con sus propias manos.

Dont worry Liverpool FC I will always have your back. #YNWA #WeInThisTogether #SometimesYouHave2Smile #BeastMode pic.twitter.com/2aaYtffSMs