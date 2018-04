​Futbolista del Emelec es captado de fiesta y no jugará frente a River Plate [VIDEO]

Un futbolista ecuatoriano ha sido captado en presunto estado de ebriedad en un local nocturno y con el dorso desnudo. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Se trata de Jorge Guagua, quien forma parte del Club Sport Emelec, y que en las imágenes se deja ver junto a personal de seguridad.

Tras esto, fue el propio Guagua quien habría pedido disculpas en declaraciones al diario Olé: “Me conocen y saben que no soy de andar en esto. De mi parte solo puedo pedir perdón a todo Emelec. Soy consciente de que no era el momento de salir por el mal presente que estamos pasando. Me equivoqué y aceptaré las sanciones que puedan venir”.

Jorge Guagua no fue incluido en la lista de convocados que viajó a Buenos Aires para enfrentar este 26 de abril al River Plate como parte de la Copa Libertadores.

