Futbolista del Chelsea quedó desfigurado tras ser agredido al querer acostarse con novia de otro jugador | FOTOS

El futbolista del Chelsea, Danny Drinkwater, que fue cedido este temporada al Burnely, fue agredido por seis matones, tras pasar una noche de fiesta en una discoteca en Manchester, según informó The Sun.

El medio aseguró que Danny Drinkwater estuvo cortejando a la novia del futbolista Kgosi Ntlhe, del Scunthorpe United, para intentar acostarse con ella.

Danny Drinkwater fue sacado por la seguridad del local y luego fue agredido por seis matones, quienes gritaban "rompámosle las piernas". The Sun aseguró que el futbolista le dijo a Kgosi Ntlhe: "no me importa, amigo, ella viene a casa conmigo", sobre la mujer.

"Fue un ataque violento y había sangre por todas partes. Los atacantes sabían que era un jugador de la Premier y empezaron a saltar sobre su tobillo. Sabían que era su medio de vida. Había sangre por todas partes, y todo fue increíblemente desagradable", señaló un testigo de lo ocurrido.

Tras el ataque, Danny Drinkwater sufrió desgarro en los ligamentos de su tobillo y será baja durante un mes.