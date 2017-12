Futbolista arruinó 53 años de historia de El Nacional de Ecuador

El Nacional es uno de los clubes más populares de Ecuador y en sus 53 años de historia solo ha tenido futbolistas del futbol local, es decir, nunca ha contratado extranjeros.

Sin embargo, Rinson López ha destruido la historia de este equipo, luego de haber escondido un secreto que ha generado mucha polémica en Ecuador: el jugador falsificó sus papeles para adquirir la nacionalidad de ese país y es en realidad colombiano.

Según la Federación Ecuatoriana de Fútbol, los documentos presentados por Rinson López no eran verdaderos y su nacionalidad es colombiana, por lo que fue sancionado por seis meses.

Se arrepiente

El jugador se disculpó en una radio ecuatoriana y admitió que estuvo mal. "Quiero pedirle disculpas a todo el Ecuador y a El Nacional, porque desde los 17 años vine a Ecuador a trabajar (ahora tiene 30). Había personas que me querían ayudar pero me ayudaron de la manera incorrecta, me sacaron ese documento y ahora me doy cuenta que podía nacionalizarme tranquilamente", aseguró.