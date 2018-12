Futbolista argentino y su anécdota con Gareca para salir campeón en Vélez

Fabián Cubero, un emblema en Vélez Sarsfield, reveló algunos detalles de los años dorados del cuadro argentino cuando Ricardo Gareca era su técnico. El volante apodado 'Poroto' contó qué amuleto de la suerte tenían cada torneo.

Desde la página web de Vélez se propusieron recordar al campeón del Torneo Inicial 2012, en lo que fue uno de los cuatro títulos que ganó Ricardo Gareca durante su paso como DT del Fortín. Y, en una de las anécdotas, Fabián Cubero recordó la cábala que tenían con el Tigre...

"Se daba la particularidad que en cada torneo que yo hacía un gol salíamos campeones, pasó en 2009, 2011 y 2012", indicó Cubero, y continuó: "Siempre me pedía mi gol. Muchas veces me ha dicho '¿cuándo vas a hacer un gol así me quedo tranquilo?'".

En este campeonato, con Gabriel Heinze como DT, todavía no ha podido anotar. ¿Funcionará la cábala con el nuevo entrenador?

