Futbolista argentino explica por qué Lionel Messi 'camina' en los partidos

Muchas veces jugadores, periodistas e hinchas en general se han preguntado por qué Lionel Messi camina en la cancha, tanto jugando por el Barcelona como con la camiseta de la selección argentina. El futbolista de Estudiantes de La Plata, Gastón Fernández, contó que su técnico Gabriel Milito fue quien le explicó el motivo del por qué la 'Pulga' en ocasiones se le ve caminando en los partidos.

En diálogo en un programa en Argentina, Gastón Fernández reveló lo que conversó con Gabriel Milito sobre la caminata de Lionel Messi. "Nos enseñó cómo posicionarnos. Yo no entendía la caminata de Messi antes de conocer a Gaby. Vos caminá tranquilo, que la pelota te va a llegar, tenés que encontrar tu lugar, me decía. Moverme al lado opuesto a la pelota. Antes me salía naturalmente, pero es distinto cuando te lo enseñan", comentó.

LA GATA FERNÁNDEZ RECORDÓ CUANDO MILITO LE EXPLICÓ POR QUÉ MESSI "CAMINA" EN EL BARCELONA#LaLlavedelGolxFOX - El atacante valoró mucho las enseñanzas de Gaby. pic.twitter.com/GJPI0pbM0R — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 4 de septiembre de 2018

En otro momento, la 'Gata' fundamentó el accionar del capitán azulgrana Lionel Messi: "Messi decide cuándo quiere agarrar la pelota y en qué lugar. No está afuera del partido, está pensando cómo definir la jugada. En Barcelona puede hacerlo y el equipo rival tiene que moverse, porque si se queda pendiente de Messi, Xavi e Iniesta se meten con la pelota abajo del arco. En la Selección es más difícil, más cerrado darse esa situación", comparó.

