Futbolista árabe podría ir preso por imitar la celebración de Paul Pogba

Un futbolista del Al Nojoom FC de Arabia Saudita podría ir a prisión por una insólita causa. Luego del gol de su equipo, el jugador, que se encontraba en la banca de suplentes, decidió celebrar con un "dab dance", celebración que hizo popular el jugador francés Paul Pogba.

El festejo está prohibido en Arabia Saudita, pues afirman que realizar dicho movimiento promueve la cultura de las drogas, algo realmente insólito. Es más, el comentarista de TV dice "No, no, no", pues sabía de las consecuencias que traería dicha celebración contra el futbolista.

No es la primera vez que sucede algo similar en Arabia Saudita, pues durante principios de este año, un cantante popular en dicho país fue arrestado por hacer un "dab" durante su concierto.

Mira la celebración polémica