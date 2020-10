Hoy martes 13 de octubre el mejor fútbol está en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2020 en vivo online. En esta jornada podremos ver partidazos como el Chile vs. Colombia o el Ecuador vs Uruguay. Además está el Perú vs. Brasil, el cual será una especie de revancha para a bicolor por lo que pasó en la pasada Copa América 2019, donde el Scratch se coronó campeón del certamen. Los partidos hoy prometen regalarnos el mejor fútbol y aquí te contamos cómo seguirlos vía señales de TV legales (CDF y TyC Sports para toda Latinoamérica) y también desde apps para que lo puedas ver desde la comodidad de tu celular (Movistar Play).

Links para seguir partidos de hoy por Eliminatorias Qatar 2020

Programación de la fecha 2 de Eliminatorias

13 DE OCTUBRE

18.00 horas | Venezuela - Paraguay | Metropolitano de Mérida | Andrés Rojas (Col) 16.00 horas | Ecuador - Uruguay | Rodrigo Paz Delgado LDU | Wilmar Rolán (Col) 15.00 horas | Bolivia - Argentina | Hernando Siles | Diego Haro (Per) 19.30 horas | Chile - Colombia | Nacional, Santiago | Darío Herrera (Argentina) 19.00 horas | Perú - Brasil | Nacional, Lima | Julio Bascuñán (Chile)

Así puedes ver TyC Sports en vivo

Para ingresar a TyC Sports Play debes acceder a su portal web desde tu CELULAR, PC o cualquier dispositivo móvil, dar clic en ACCEDER y REGISTRARTE con tu correo, cuenta de Facebook o cuenta de Google.

Posteriormente, eliges el torneo o los torneos que te interesan seguir y cuando finalices, deberás ingresar tu operador: DirecTV, Cablevisión o Telecentro. Una vez finalizado el registro de tu operador, estarás listo para disfrutar de TyC Sports Play.

Mira CDF HD en vivo online

CDF HD : Emite los eventos deportivos más importantes en alta definición. Aquí puedes ver el Campeonato Nacional AFP Planvital , como el superclásico entre Colo Colo y la U de Chile . Ojo, en caso hayan dos equipos peleando palmo a palmo la Liga de Chile 2019, CDF transmite un encuentro por esta señal y agrega una segunda señal en HD (CDF 2 HD) para transmitir el restante.

: Emite los eventos deportivos más importantes en alta definición. Aquí puedes ver el , como el superclásico entre y la Ojo, en caso hayan dos equipos peleando palmo a palmo la Liga de Chile 2019, CDF transmite un encuentro por esta señal y agrega una segunda señal en HD (CDF 2 HD) para transmitir el restante. CDF PREMIUM: Transmite en vivo y en exclusiva todos los encuentros que se programen del Campeonato Nacional AFP Planvital. Además, realizan especiales y programas de análisis sobre la Liga de Chile.

Ver Movistar Play y Movistar Deportes en vivo online

Para ver la señal de Movistar Deportes debes contratar alguno de los paquetes que ofrece Movistar, ya sea con el servicio telefónico o por separado. Luego de que tengas acceso, puedes generar una cuenta y con ello acceder a toda la programación de Movistar por medio de la app Movistar Play. Además, los partidos de las Eliminatorias también serán transmitidos en vivo por la TV de GOLPERU.

Cómo ver TV Pública en vivo y en directo

TV Pública en su señal online también llevará este partidazo. La señal EN DIRECTO de TV Pública puedes verla aquí . Para poder seguir esta transmisión debes descargar la App de Directv Sports en Google Play Store, así podrás disfrutar de toda la programación que te trae este canal.

Otra opción de tener el app de Tv Pública Argentina 1.4.23 para Android es descargando aquí la aplicación en donde también podrás seguir toda la parrilla que ofrece este canal del Estado.

“TV Pública Argentina es el primer canal de televisión nacional de la República Argentina y el primer canal público en América Latina. Comenzó a emitir su señal el 17 de Octubre de 1951 y ahora, más de medio siglo después, se puede disfrutar en cualquier lugar, en cualquier momento, desde la comodidad de un dispositivo Android”, se lee en la descripción que te indica cómo descargar el app desde Google Play Store.

Perú vs. Brasil: Firmino y Coutinho aseguran que el partido en Lima será muy complicado

