"Fuimos la burla nacional y mundial": Presidente de Veracruz dispara contra sus propios jugadores tras protesta | VIDEO

Un hecho insólito e histórico sucedió en el partido entre Veracruz y Tigres. Como motivo de protesta, los futbolistas del club donde milita el peruano Iván Santillán, decidieron no jugar los primeros minutos del choque ante el equipo atigrado. Desde el pitazo inicial permanecieron sin moverse cinco minutos y esto fue aprovechado por su rival, quienes no dudaron en anotarles tres goles. Ante la actitud de sus futbolistas, el presidente de los Tiburones se mostró molesto e indignado.

"Los jugadores están en todo su derecho, pero fuimos otra vez la burla nacional y mundial. Fue un tema antideportivo del árbitro, porque cuando no quisieron jugar, se tuvo que haber detenido. Los jugadores no debieron venir a hacer el ridículo, no tuvieron el valor de hacerlo", señaló Fidel Kuri, presidente de Veracruz

El motivo por el cual el plantel de Veracruz optó por esta medida fueron las deudas arrastradas por varios meses y la inacción de los directivos ante esta situación, aprovechando que en muchos casos se habría dado un tema de los famosos 'dobles contratos'.

Ante la delicada situación económica que atraviesa Tiburones de Veracruz, Kuri señaló que el problema no es de ahora sino que viene de gestiones anteriores a la suya.

"Era mejor que no se hubieran presentado y se acababa la película de un año de que según dicen Veracruz pone en vergüenza a la liga. Realmente esto tiene muchos años antes de Fidel Kuri en Veracruz, yo puedo hablar por 14 años que son los que ha permitido la liga con problemas desde entonces No es Kuri, es el Veracruz de atrás y hoy tengo que pagar los platos rotos. Lo que más me preocupa es que la afición este pagando con un futbol que no se merece", agregó

