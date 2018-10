Fue goleador en el fútbol peruano y hoy se quedó sin club en Chile

Era uno de los delanteros más temibles del 2017, su potencia y su gran olfato de cara al gol lo hicieron de los hombres más destacados en el ataque, pero cuando partió al fútbol de Chile, todo cambió. Se trata de Cristian Bogado, quien no pudo tener éxito en Audax Italiano y se quedó sin club.

¿Por qué ya no pertenece a Audax?

Resulta que el jugador paraguayo ha tenido que viajar de urgencia a su país natal para "atender ciertos trámites personales" y no podrá regresar a Chile antes de diciembre. Por esta razón, el club ha decidido que se le rescinda el contrato y ha sido por mutuo acuerdo.

"Audax Italiano agradece el profesionalismo que Cristián Bogado mostró durante su estadía en el club y le desea éxito en el camino que decida emprender en el futuro", publicó el conjunto chileno en su comunicado, agradeciendo al delantero paraguayo por su estancia en el club".

¿Cáles son los asuntos personales?

Todo haría indicar que sería por problemas de pensiones alimenticias impagas, problema que también vivió en el fútbol peruano. El pasado 9 de octubre en su cuenta de Instagram, publicó que debía de viajar a Paraguay para evitar una captura internacional: "Pensaron que no estaba enterado de sus estrategias para agarrarme preso por Interpool como lo hicieron el año pasado (en Unión Comercio), pero me adelanté a los hechos y vine a presentarme antes de que salga mi captura internacional. No soy delincuente y estoy más que al día con mis obligaciones", dijo el jugador.

