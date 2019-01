Fue echado del Barcelona y ahora hinchas le dedican canción en Inglaterra

Su paso por el Barcelona fue para el olvido. El volante portugués André Gomes fue repudiado por los hinchas del conjunto catalán por su bajo nivel y esta temporada salió del club para fichar al Everton.

Parece que su nueva aventura en la Premier League está siendo muy fructífera y ha mostrado todas su cualidades en el medio del campo, por lo que los hinchas ya le dedicaron una canción al portugués.

"Es un diamante, diferente a los demás. Su nombre es André Gomes y es el mejor. Es un centrocampista, el mejor que nunca vimos. Vino del Bara y ahora nos hace cantar a los toffee. Es un diamante", dice la canción de los fanáticos.

Everton fans at Brighton: His name is Andre Gomes...



