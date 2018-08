Fue campeón del mundo y anunció su retiro de la selección de España

La selección de España poco a poco se va renovando. Todo inició en la era Julen Lopetegui, donde se vio el inicio del cambio generacional de la mano de nuevas figuras como Marco Asensio, Lucas Vásquez, Nacho, entre otros.

Poco a poco, los que fueron campeones del mundo van pasando al retiro. Todo empezó con Xavi hace algún tiempo, luego fue Andrés Iniesta, Gerard Piqué y ahora fue David Silva, quien tras un comunicado hizo oficial su retiro de la selección de España con la que obtuvo las Eurocopas de 2008 y 2012 además del Mundial 2010.

La etapa más feliz de su vida

"Me voy feliz por todo lo conseguido. He vivido y he soñado con un equipo que será recordado siempre y pongo fin a una etapa cargado de emoción por todos los momentos que me vienen a la memoria, como la figura de Luis Aragonés, un maestro al que nunca olvidaremos", explica el jugador del Manchester City.

Una de las decisiones más complicadas

"Han sido días y semanas de reflexión y análisis para tomar la decisión de terminar mi etapa en la Selección Española de Fútbol. Sin duda es una de las elecciones más difíciles de mi carrera", explicó el jugador de 32 años.

LEE ADEMÁS