Frank Lampard le respondió a Marcelo Bielsa por caso de espionaje

Inglaterra sigue conmocionado con la actitud de Marcelo Bielsa, técnico del Leeds United, quien hace unos días reconoció que espía a sus rivales antes de enfrentarlos. En conferencia de prensa, el 'Loco' aseguró que no consideraba ilegal el espionaje. Sin embargo la English Football League, que comprende la segunda, tercera y cuarta división inglesa, abrió una investigación sobre lo ocurrido, que podría derivar en sanciones económicas y deportivas para el equipo que dirige Bielsa. Entre toda esta polémica, Frank Lampard, técnico del Derby Conty, salió al frente para responderle al extécnico de Argentina.

Molesto con el 'Loco'

Más allá de ruborizarse, Marcelo Bielsa aseguró que no le pondrá trabas a la English Football League. "Voy a facilitarle la investigación a la liga. Les daré lo que necesiten. Asumo cualquier sanción que me den", reflexionó el DT. Además Bielsa aprovechó la conferencia de prensa para enseñarle a los periodistas en qué consiste el espionaje que le hace a sus rivales y brindó una charla de fútbol por casi dos horas.

Ante todo esto, Frank Lampard, técnico del Derby County y última "víctima" del espionaje de Marcelo Bielsa, se refirió a lo realizado por el técnico argentino. Lampard minimizó la demostración de conocimientos futbolísticos del 'Loco' y la recopilación de datos que, a su parecer, realizan todos los entrenadores a nivel mundial. "Definitivamente me sorprendió. Lo que mostró fue increíble. Dio una impresión de si mismo que no he visto en Pep Guardiola, Jurgen Klopp o (Mauricio) Pochettino, quienes lo hacen a puertas cerradas, definitivamente, pero no lo hacen para el público", aseguró.

"Es una linda manera de abrirle los ojos a los fanáticos, porque la mayoría de estas cosas se hacen a puertas cerradas. No debe asombrar a nadie que trabaje en el fútbol, no se asombrarían en lo más mínimo, es parte del trabajo", agregó Frank Lampard, quien se ha mostrado muy ofuscado por el espionaje que Marcelo Bielsa le hizo a su equipo.

