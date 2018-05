Frank Lampard llama "jugador de Youtube" a Paul Pogba

A solo 24 horas de la final de la FA Cup entre el Manchester United y el Chelsea, un emblemático jugador de los 'blues' criticó a Paul Pogba, estrella francesa de los Diablos Rojos.

Frank Lampard, retirado hace más de un año del fútbol profesional, expresó que el atacante francés todavía tiene mucho que dar y que "debe volver loco a Jose Mourinho. "No sé qué es Paul Pogba. Toma muchas malas decisiones pero después hace algo brillante, y eso debe volver loco a Mou, que trató de despertarlo pero me parece que él no se dio cuenta", reconoció.

Luego, el exjugador del Chelsea expresó que muchas veces no muestra lo que se puede apreciar en videos colgados en una popular red social donde deslumbra con sus jugadas individuales. "Es un jugador de Youtube, los jóvenes lo ven y creen que es fantástico, pero a mí no me gusta. Evolucionó en Juventus pero acá tiene que crecer un escalón más y sus números no son lo suficientemente buenos", comentó Frank Lampard.

Por último, Frank Lmapard reconoció su talento, sin embargo, dijo que eso no es suficiente. "Es más talentoso que lo que yo era. Me pasaría por encima y tiene mejor pie, pero no hay motivo para conducir, encarar y mostrar tus habilidades en tu propio campo. Tiene que dar un paso más", concluyó.